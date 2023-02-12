Эрик тен Хаг: «Если мы хотим возродить «МЮ», нам нужны топ-игроки. На некоторых позициях нам не хватает класса. Так не должно быть, если хочешь трофеев»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны топ-игроки для завоевания трофеев. «Если если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.