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Эрик тен Хаг: «Если мы хотим возродить «МЮ», нам нужны топ-игроки. На некоторых позициях нам не хватает класса. Так не должно быть, если хочешь трофеев»

Эрик тен Хаг: «Если мы хотим возродить «МЮ», нам нужны топ-игроки. На некоторых позициях нам не хватает класса. Так не должно быть, если хочешь трофеев»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» нужны топ-игроки для завоевания трофеев. «Если если мы хотим возродить «Манчестер Юнайтед», нам нужны топ-игроки, по два на каждую позицию, потому что мы хотим играть в стольких турнирах.

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