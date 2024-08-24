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Захарова напомнила требования западных НПО «не создавать препоны» Telegram

Захарова напомнила требования западных НПО «не создавать препоны» Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 августа на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции напомнила, что западные неправительственные организации (НПО) в 2018 году призывали РФ не создавать препятствий работе мессенджера.

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