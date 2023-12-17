США ужесточают свою позицию по передаче Украине заблокированных российских активов

Svetlana Kuzmina

Смотрю на ЕС и, удивляюсь. Это надо же, так себя не уважать, чтобы идти на поводу у Штатов только для того, чтобы окончательно угробить свою экономику и превратить жизнь своего народа, как при правлении Брудастого ( М. Е. Салтыков-Щедрин “История одного города” ). Или недоросли во власти в ЕС думают, что Россия не ответит адекватно?