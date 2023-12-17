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США ужесточают свою позицию по передаче Украине заблокированных российских активов

США ужесточают свою позицию по передаче Украине заблокированных российских активов

По данным Financial Times, Вашингтон заговорил о том, что существует путь к конфискации активов «в соответствии с международным правом».

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Смотрю на ЕС и, удивляюсь. Это надо же, так себя не уважать, чтобы идти на поводу у Штатов только для того, чтобы окончательно угробить свою экономику и превратить жизнь своего народа, как при правлении Брудастого ( М. Е. Салтыков-Щедрин “История одного города” ). Или недоросли во власти в ЕС думают, что Россия не ответит адекватно?
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