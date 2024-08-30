Сентябрь – это месяц, когда декоративные многолетники готовятся к наступлению холодов

Сентябрь – месяц декоративных многолетников, которые готовятся к приходу холодов. От того, насколько хорошо вы будете заботиться о своих растениях в это время, будет зависеть их здоровье и цветение в следующем сезоне.
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