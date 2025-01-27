Чернышов предложил снимать блокировку с соцсетей при продаже ими доли россиянам

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) попросил главу Минцифры России Максута Шадаева разъяснить позицию министерства насчет возможности снятия блокировки с запрещенных в РФ социальных сетей в случае продажи ими более 50% доли местным инвесторам.
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