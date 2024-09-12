Раскрыты подробности о последних месяцах жизни журналиста Сванидзе

Член СПЧ Меркачева заявила, что последние месяцы журналист Сванидзе тяжело болел Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева раскрыла подробности о последних месяцах жизни журналиста и телеведущего Николая Сванидзе.
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