Европейский банк отказался помогать Украине из-за местного олигарха

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался участвовать в восстановлении Украины после конфликта, потому что энергетический комплекс страны контролируют украинские олигархи, в частности, владелец SCM Holdings Ринат Ахметов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии