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Русские и казахские учёные собрали в едином каталоге всё оружие средневековой Евразии

Русские и казахские учёные собрали в едином каталоге всё оружие средневековой Евразии

Масштабную работу провели исследователи из России и Казахстана.Команда учёных из России и Казахстана завершила работу по созданию крупного каталога, который посвящён вооружению и доспехам, использовавшимся на территории Евразии.

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