Иленикена побил рекорд Мбаппе. 18-летний форвард «Монако» стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории клуба

Сегодня форвард «Монако» забил победный гол в матче с «Барселоной» (2:1) в 1-м туре Лиги чемпионов. В возрасте 18 лет и 34 дней он стал самым молодым бомбардиром «Монако» в турнире, опередив Килиана Мбаппе, который забил в матче против «Манчестер Сити» 21 февраля 2017 года.