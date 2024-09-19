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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иленикена побил рекорд Мбаппе. 18-летний форвард «Монако» стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории клуба

Сегодня форвард «Монако» забил победный гол в матче с «Барселоной» (2:1) в 1-м туре Лиги чемпионов. В возрасте 18 лет и 34 дней он стал самым молодым бомбардиром «Монако» в турнире, опередив Килиана Мбаппе, который забил в матче против «Манчестер Сити» 21 февраля 2017 года.

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