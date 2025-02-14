Леонид Толчинский возглавил кафедру журналистики Московского политеха

Бывший декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций (ВШЖиМК) Казанского федерального университета Леонид Толчинский возглавил кафедру журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета.
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