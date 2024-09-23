А так хранить лучше

ВСЕ ПРОСТО у нас

Друзья, так хранить посуду удобнее, занимает мало места и достаточно компактно. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.