«Зенит» сделал заявление по возвращению Педро после победы в Кубке Южной Америки

Петербургский «Зенит» сделал заявление по возвращению нападающего команды Педро в расположение клуба из молодежной сборной Бразилии.
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