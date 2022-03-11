В Ульяновской области полицейские организовали пешеходные экскурсии для детей из Донецкой и Луганской народных республик

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции и представители Дирекции безопасности дорожного движения провели практические занятия для детей из Донецкой и Луганской народных республик по отработке безопасных маршрутов до образовательных организаций.