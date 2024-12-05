Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский, который стремится вернуть людей, говорящих на русском языке и ощущающих связь с русской культурой, в состав «своей территориальной целостности», демонстрирует неадекватное поведение.