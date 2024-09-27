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Гидропотенциала России хватит, чтобы догнать и перегнать по количеству ГЭС Бразилию и Европу – Хмарин

Гидропотенциала России хватит, чтобы догнать и перегнать по количеству ГЭС Бразилию и Европу – Хмарин

В России может появиться 8 новых гидростанций. Об этом председатель правления, генеральный директор, ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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