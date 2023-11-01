Еще в одном городе хотят повторить «аэропортовский сценарий»

События в аэропорту Махачкалы в минувшую субботу вызвали резкую реакцию со стороны общественности. Зачинщиков беспорядков, которые по официальной информации привели к гибели одного человека, продолжают искать правоохранители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии