В Лондоне отменили концерт Инстасамки после обращения депутата Максимовой

Выступление блогера и певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Еропкина) в лондонском клубе For Your Eyes Only, запланированное на 14 ноября, отменили.
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