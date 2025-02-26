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Царьград

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Мошенники атакуют: подростков и студентов обманули в 4 раза чаще

Мошенники атакуют: подростков и студентов обманули в 4 раза чаще

В России возрастает опасность мошенничества для молодежи. Подростки и студенты стали главной целью онлайн-мошенников: доля жертв до 20 лет выросла в четыре раза.

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