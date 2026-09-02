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В посольстве ФРГ в Москве пояснили, с какого момента будет денонсирован договор о «Русском доме»

В посольстве ФРГ в Москве пояснили, с какого момента будет денонсирован договор о «Русском доме»

Германо-российское соглашение, которое регулирует работу «Русского дома» в Берлине, вступит в силу к концу июня 2027 года.

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