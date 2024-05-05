Рвутся в Россию: толпы таджиков превратили казахстанские КПП в горячую точку

Ваша Светлость А для этого надо всех инородцев прежде вывезти из России, чтоб не мешали разрабатывать правила для будущих мигрантов...

Людмила Свириденко Никаких семей. Приехал, отработал и обратно. Семья тут зачем? Чтобы жены волосы россиянкам выдирали, а дети с ножами ходили? У себя пусть ведут себя как хотят. Сюда им хода нет!