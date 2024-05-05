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Рвутся в Россию: толпы таджиков превратили казахстанские КПП в горячую точку

Рвутся в Россию: толпы таджиков превратили казахстанские КПП в горячую точку

Толпы мигрантов из Таджикистана, большинство из которых с семьями, пытаются прорваться в Россию, но удается не всем.

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Комментарии
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Ваша Светлость
А для этого надо всех инородцев прежде вывезти из России, чтоб не мешали разрабатывать правила для будущих мигрантов...
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14 час.
Людмила Свириденко
Никаких семей. Приехал, отработал и обратно. Семья тут зачем? Чтобы жены волосы россиянкам выдирали, а дети с ножами ходили? У себя пусть ведут себя как хотят. Сюда им хода нет!
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10 час.
Татьяна Мельникова
отсылать обратно, Россия не дойная корова и не обязана содержать многодетные семьи таджиков. Зачем столько рожать, если ты не в состоянии их прокормить, пусть Таджикистан сам эту проблему решает, а у России своих проблем хватает
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2 час.

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