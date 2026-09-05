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31 подписчик

Концерт «Эпидемия»

Концерт «Эпидемия»

Тридцатилетие для рок-группы — дата, которая позволяет оглянуться на большой пройденный путь и одновременно показать, куда музыка движется дальше.

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