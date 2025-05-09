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Хрупкая японка показала силу и разбила метровую стопку черепичных плиток рукой

Хрупкая японка показала силу и разбила метровую стопку черепичных плиток рукой

Весной 2025 года японская телеведущая и бывшая участница AKB48 Мина Хориэ  вновь оказалась в центре внимания благодаря вирусному видео, где она в образе Чунь-Ли из Street Fighter с легкостью разбивает стопку бетонных плит руками.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
враньё.
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11 час.
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