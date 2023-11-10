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  • Татьяна Бушмелева
    А что министерство образования? Там образованием детей им кто-то запретил заниматься? В общем ещё она профанация. М...Татьяна Велес при...

Анастасия Курская номинирована на Международную премию «Грация»

Анастасия Курская номинирована на Международную премию «Грация»

Международная премия «Грация» – это самое ожидаемое событие мира сферы beauty&health. Премия была учреждена в 2004 году и на сегодняшний день является одной из самых престижных наград в сфере красоты и здоровья.

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