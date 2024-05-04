В Забайкальском крае полицейские пресекли перевозку наркотиков в крупном размере

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков по Забайкальскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ в Акшинском районе был остановлен автомобиль «Волга», в салоне которого находились трое мужчин.