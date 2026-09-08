НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Салих Сәйдәшев музее татарча өстәл уеннары кичәсенә чакыра

Салих Сәйдәшев музее татарча өстәл уеннары кичәсенә чакыра

Казандагы Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музеенда татарча өстәл уеннары кичәсе узачак. Әлеге чара шәһәр халкына һәм кунакларына кичке ялны файдалы һәм күңелле итеп үткәрергә мөмкинлек бирә, дип хәбәр ителә музейның телеграм-каналында.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым