Салих Сәйдәшев музее татарча өстәл уеннары кичәсенә чакыра

Казандагы Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музеенда татарча өстәл уеннары кичәсе узачак. Әлеге чара шәһәр халкына һәм кунакларына кичке ялны файдалы һәм күңелле итеп үткәрергә мөмкинлек бирә, дип хәбәр ителә музейның телеграм-каналында.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым