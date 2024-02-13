Рязанские коммунальщики убрали снег с десятка улиц в ночь на 13 февраля

Снег вывозили с улиц Кольцова, Краснорядской, площади Ленина, Зубковой, Кирпичного завода, Московского шоссе, Дзержинского, Интернациональной, Грибоедова, Соборной, Первомайском проспекте, а также со скверов на площади Ленина и Димитрова и ещё по десятку адресов.