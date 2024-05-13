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Царьград

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Россия поставила ультиматум Британии и Франции: Зачем послов вызвали в МИД, сказал эксперт

Россия поставила ультиматум Британии и Франции: Зачем послов вызвали в МИД, сказал эксперт

Россия поставила ультиматум Британии и Франции, считает Алексей Живов. Эксперт сказал, зачем западных послов вызвали в отечественный МИД.

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