«Сез булдырасыз» от Путина, макронаполеончик и антидроновый Татарстан

В Москве прошла встреча Путина и Минниханова, Трамп обратился с посланием к Конгрессу США, Макрон выступил с агрессивными заявлениями в адрес России, Раис Татарстана провел заседание Совбеза РТ, представлен проект подготовки участников программы «Батырлар.
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