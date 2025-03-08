«Сез булдырасыз» от Путина, макронаполеончик и антидроновый Татарстан

В Москве прошла встреча Путина и Минниханова, Трамп обратился с посланием к Конгрессу США, Макрон выступил с агрессивными заявлениями в адрес России, Раис Татарстана провел заседание Совбеза РТ, представлен проект подготовки участников программы «Батырлар.