Нейрохирурги прооперировали пациентку, которой опухоль сдавила спинной мозг

Новосибирские хирурги спасли пациентку из Алтайского края, которой опухоль разрушила позвонок. В Новосибирском НИИТО хирурги провели операцию 49-летней пациентке из Алтайского края, у которой выявили опухоль в шейном отделе позвоночника – образование сдавило спинной мозг и органы шеи, разрушило позвонок.