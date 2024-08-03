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Нейрохирурги прооперировали пациентку, которой опухоль сдавила спинной мозг

Нейрохирурги прооперировали пациентку, которой опухоль сдавила спинной мозг

Новосибирские хирурги спасли пациентку из Алтайского края, которой опухоль разрушила позвонок. В Новосибирском НИИТО хирурги провели операцию 49-летней пациентке из Алтайского края, у которой выявили опухоль в шейном отделе позвоночника – образование сдавило спинной мозг и органы шеи, разрушило позвонок.

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