Политический бумеранг: Закрытый роддом в Кольчугино аукнулся губернатору Авдееву нагоняем от партии власти

Вместо решения социальных проблем глава Владимирской области «спустил собак» на журналистов Сергей Аксёнов На фото: губернатор Владимирской области Александр Авдеев (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) Губернатор Владимирской области Александр Авдеев попал в ТОП негативных репутационных кейсов сентября, составленный гендиректором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым, близким к «Единой России» (входил в Высший совет партии).
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Пока не узаконена УГОЛОВНАЯ ответственность за свои решения и саботаж со стороны ситуация останется "и ныне там".