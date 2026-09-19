БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Политический бумеранг: Закрытый роддом в Кольчугино аукнулся губернатору Авдееву нагоняем от партии власти

Политический бумеранг: Закрытый роддом в Кольчугино аукнулся губернатору Авдееву нагоняем от партии власти

Вместо решения социальных проблем глава Владимирской области «спустил собак» на журналистов Сергей Аксёнов На фото: губернатор Владимирской области Александр Авдеев (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) Губернатор Владимирской области Александр Авдеев попал в ТОП негативных репутационных кейсов сентября, составленный гендиректором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым, близким к «Единой России» (входил в Высший совет партии).

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Andrey

Пока не узаконена УГОЛОВНАЯ ответственность за свои решения и саботаж со стороны ситуация останется "и ныне там".