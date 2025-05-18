ВС России за сутки поразили аэродромы, склады боеприпасов, горючего и БПЛА ВСУ

Российские войска за сутки поразили инфраструктуру аэродромов, склады боеприпасов, горючего и беспилотников ВСУ, а также места дислокации личного состава украинских войск и наёмников в 139 районах, сообщает Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии