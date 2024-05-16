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Zero Hedge

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Cohen Destroyed: Trump Lawyer "Dog Walks" Star Witness Through Lie After Lie, CNN Pundits Aghast

Cohen Destroyed: Trump Lawyer "Dog Walks" Star Witness Through Lie After Lie, CNN Pundits Aghast

Cohen Destroyed: Trump Lawyer "Dog Walks" Star Witness Through Lie After Lie, CNN Pundits Aghast President Donald Trump's former attorney Michael Cohen had his "knees chopped out" by Donald Trump's defense attorneys in cross-examination during Trump's 'hush money' trial.

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