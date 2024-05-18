«Порядок должен быть везде, во всём». Снос объектов по-крымски

Глава Крыма Сергей Аксёнов совершил рабочую поездку в город-герой Керчь, в результате которой дал оценку качеству работ по благоустройству, санитарной очистке и уборке муниципального образования, осмотрел инфраструктурные и социальные объекты.
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