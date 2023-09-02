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Международная федерация университетского спорта не подтвердила выдвижение Матыцина на пост почетного президента

Ранее о выдвижении министра спорта России заявил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

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