Новое слово в военной науке и небывалый рост промышленности

Владимир Самборский

Все вроде как правильно. Но не совсем понял, в чем смысл СВО? Или развить ВПК? Но его можно усилить и без войны! Или развить тактические схемы боя? Тогда зачем так много солдат потеряли? И мы эту цифру не знаем... Если по потерям ВСУ - около полумиллиона - то и у нас они,стало быть, не меньше 100 тысяч... А это для СВО, а не войны - немало! Тактику боя можно отработать в той же Африке! С точки зрения результата: мы,россияне, не знаем, какая цель была. А вот достигнуто - немного! Ну, Авдеевку за 2 года взяли, обстрелы Донецка не прекратили... Если цель перебить хохлов - это тоже наши братья по крови! Понимаю перебить наглосаксов - тут никаких вопросов! А тут брат и отец воюют по разные стороны фронта... Может, цель - истощить Запад? Но они при желании нарастят оборонку, как штаты во 2- ю мировую... Чувствую,что есть какие-то "подводные камни", но о них никто толком не говорит... А о Победе вообще молчок... Темно как то... И отчетец так себе...