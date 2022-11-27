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Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алматы» сыграет со «Снежными Барсами», «Хумо» против «Торпедо»

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алматы» сыграет со «Снежными Барсами», «Хумо» против «Торпедо»

Сегодня прошел очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь. Алматы – Снежные Барсы – 13:00 Хумо Узбекистан – Торпедо – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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