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Парламентская газета

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Володин назвал основные проблемы в сфере организации детского отдыха

Володин назвал основные проблемы в сфере организации детского отдыха

На расширенном заседании Совета Думы 12 августа депутаты рассмотрели вопросы организации детского отдыха, среди основных проблем были отмечены высокая стоимость путевок, требующая ремонта материальная база, дефицит медицинских кадров.

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