Жительница Великобритании нашла работу и друзей на севере России

Ямал настолько полюбился англичанке Аллие Джек, что она мечтает остаться здесь жить. Уроженка Великобритании преподает родной язык в центре дополнительного образования «Еврошкола», волонтерит в салехардском приюте для животных и путешествует по тундре.
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