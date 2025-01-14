Российский стрелок уничтожил четыре дрона ВСУ, защитив связистов

Министерство обороны РФ Вблизи линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации старший стрелок отделения отряда БАРС-16 Олег Жильцов уничтожил четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), защитив связистов, восстанавливавших поврежденную линию связи.
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