Яна Лантратова раскрыла детали ежедневных контактов с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о регулярных встречах и частых контактах с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, включая ежедневные сообщения по телефонной и видеосвязи.
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