Главный вор страны выходит на волю досрочно. Что изменится в криминальном мире?

Суд освободил по УДО главного вора в законе России Шакро МолодогоФото: агентство городских новостей «Москва» Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), которого следствие признало лидером преступного мира России, выходит на свободу — суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО).