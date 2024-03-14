Главный вор страны выходит на волю досрочно. Что изменится в криминальном мире?

Суд освободил по УДО главного вора в законе России Шакро МолодогоФото: агентство городских новостей «Москва» Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), которого следствие признало лидером преступного мира России, выходит на свободу — суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО).
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