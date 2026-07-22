Оператор FPV-камикадзе 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии поразил водителя пикапа ВСУ в Харьковской области.
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Оператор FPV-камикадзе 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии поразил водителя пикапа ВСУ в Харьковской области.
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