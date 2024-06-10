Лиза Арзамасова кайфует от своей беременности

Актриса Лиза Арзамасова не планирует долго сидеть в декретном отпуске. Отношения Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой вызывали сомнения у публики, но пара доказала свою гармонию, анонсировав появление второго ребенка.
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