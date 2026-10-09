Новый прогноз Григория Кваши: что ждёт мир в ноябре 2026-го года Здравствуйте, друзья.
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Михеев: портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $65 млрд
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает 65 млрд долларов, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. Его заявление 9 октября приводит газета «Взгляд» со ссылкой на РИА Новости.
По словам Михеева, в портфель входят более 800 выполняемых контрактов на поставку военной продукции иностранным партнёрам. Речь идёт о текущих заказах компании, а не об объёме поставок за отдельный год.
В исполнении внешнеторговых контрактов напрямую задействованы 280 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, рассказал руководитель компании.
Помимо поставок, «Рособоронэкспорт» реализует порядка 20 проектов в области технологического сотрудничества. Ещё свыше 100 проектов обсуждаются с заказчиками из дружественных России стран, сообщил Михеев.
Al Hadath: Трампу предложили удары по военным объектам у побережья Ирана
Американские военные подготовили для президента США Дональда Трампа план возможных ударов по Ирану. Об этом 9 октября сообщило издание «Другая Украина» со ссылкой на телеканал Al Hadath, который привёл сведения высокопоставленного источника.
По данным этого источника, предложенные цели — военные объекты вдоль иранского побережья, на глубине 50–80 километров от него.
Тот же источник сообщил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на блокаде иранских кораблей и портов.