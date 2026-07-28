87-летний пенсионер из калужского села пошел в лес и пропал

87-летний мужчина из села Фролово ушел в лес с ведром 27 июля и до сих пор не вернулся. Объявлены поиски, очевидцев просят сообщать в «ЛизаАлерт» или по номеру 112Областное отделение ПСО "ЛизаАлерт" объявило о начале поисков 87-летнего Степана Червинского из села Фролово Сухиничского МО.