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Калужские новости

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87-летний пенсионер из калужского села пошел в лес и пропал

87-летний пенсионер из калужского села пошел в лес и пропал

87-летний мужчина из села Фролово ушел в лес с ведром 27 июля и до сих пор не вернулся. Объявлены поиски, очевидцев просят сообщать в «ЛизаАлерт» или по номеру 112Областное отделение ПСО "ЛизаАлерт" объявило о начале поисков 87-летнего Степана Червинского из села Фролово Сухиничского МО.

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