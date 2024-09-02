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Заканчиваем дачный сезон

Заканчиваем дачный сезон

Времена меняются, и с наступлением осени приходит время заканчивать дачный сезон. Для многих людей дача — это не только место отдыха и уединения на природе, но и своеобразная лаборатория для реализации различных садоводческих экспериментов.

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