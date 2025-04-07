Посол Белоруссии в Швейцарии Ганевич оценил отказ ЦЕРН от сотрудничества с РФ

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил РИА Новости, что отказ Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) от сотрудничества с российскими и белорусскими учеными "красноречиво" характеризует западных партнеров.
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