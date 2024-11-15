Что за отключение России от мирового интернета проведет Роскомнадзор в декабре?

В ведомстве разъяснили, как их действия скажутся на обычных пользователях В ноябре в Telegram-каналах начали распространяться сообщения, что Роскомнадзор планирует в декабре 2024 года провести отключение Рунета от всемирной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии