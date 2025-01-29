Как транспорт в Крыму приспособлен для семей с детьми – ответ минтранса

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пандусами для маломобильных групп населения и родителей с колясками оборудовано 59% от общего количества машин предприятия "Крымтроллейбус", сообщили РИА Новости Крым в республиканском минтрансе.
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