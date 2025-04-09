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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Циклон "Зион", который завалил Москву снегом, не дойдет до Алтайского края

Циклон "Зион", который завалил Москву снегом, не дойдет до Алтайского края

Напротив, на Алтайский край надвигается аномальная для апреля жара Циклон "Зион", который принес в Центральную часть России аномальное похолодание со снегопадами и метелями, обойдет Алтайский край стороной.

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