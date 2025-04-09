Циклон "Зион", который завалил Москву снегом, не дойдет до Алтайского края

Напротив, на Алтайский край надвигается аномальная для апреля жара Циклон "Зион", который принес в Центральную часть России аномальное похолодание со снегопадами и метелями, обойдет Алтайский край стороной.
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